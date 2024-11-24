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Çin'in 9 milyar dolarlık gizemli savaş gemisi ortaya çıktı

Çin'in 9 milyar dolarlık gizemli savaş gemisi ortaya çıktı
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Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 9 milyar dolar maliyetle tasarlanan savaş gemisini Pasifik Okyanusu'nda ilk kez görüntüledi.

NASA, Çin tarafından gizli olarak üretilen CNS Liaoning Uçak Gemisi'ni Pasifik Okyanusu'nda görüntülemeyi başardı.

Dünya'da artan savaş ihtimali nedeniyle tedirginlik artarken Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 9 milyar dolar maliyetle tasarlanan savaş gemisini Pasifik Okyanusu'nda görüntülediğini duyurdu. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning'in görüntülerini paylaşan NASA geminin bir tersaneye yanaştığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 9 milyar dolar maliyetle tasarlanan savaş gemisini Pasifik Okyanusu'nda ilk kez görüntüledi.

ABD Donanması yetkilileri görüntülerde diğer uçak gemileri ile ilerleyen CNS Liaoning'in yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu belirtti. Çin üretimi uçak gemilerinden daha küçük tasarlanan geminin NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendiği açıklandı.

CNS Liaoning Uçak Gemisi özellikleri nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından üretilen CNS Liaoning Uçak Gemisi Sovyetler Birliği tarafından Varyag adıyla üretildi. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılması ile gemi tamamlanamayınca Karadeniz açıklarında kaldı. Gemiyi 1998 yılında satın alan Çin 2012 yılında donanmaya dahil etti. Azami hızı 59 km olan uçak gemisinin ağırlığı 55 bin ton civarındayken 14 bin 800 km menzili olduğu düşünülüyor.

Etiketler CNS Liaoning Uçak Gemisi CNS Liaoning uçak gemisi çin
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