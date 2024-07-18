Çocukları zehirleyerek öldürmeyi planlıyordu: Tarikat lideri yakalandı

ABD’de Yahudi kökenli çocukları öldürmek için plan yapan bir Neo Nazi tarikatının lideri Avrupa'da yakalandı.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada ‘Manyak Cinayet Tarikatı’ olarak bilinen grubun lideri Michail Chkhikvishvili'nin Moldova’da Interpol tarafından yakalandığını duyurdu. Chkhikvishvili'nin kılık değiştiren bir FBI ajanından, Noel Baba kılığına girerek Brooklyn sokaklarında Yahudi ve farklı azınlıklardan çocuklara zehirli şekerler dağıtmasını istediği ortaya çıktı.

Chkhikvishvili'nin asıl kimliğini bilmediği FBI ajanına zehir hazırlaması için detaylı tarifler de verdiği kaydedildi.

Savcılığın ele geçirdiği belgelerde Chkhikvishvili'nin ve Manyak Cinayet Tarikatı üyelerinin beyaz ırkın üstünlüğünü ve diğer ırklara yönelik etnik temizliği savunduğu görülüyor. Tarikat, takipçilerini okullarda ırkçı silahlı saldırılar, kalabalık etkinliklerde araçla saldırı ve intihar saldırıları gibi eylemlere de teşvik ediyor.

Suçlu bulunması halinde Chkhikvishvili, 50 yıla kadar ceza alabilir.