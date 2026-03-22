Demir kubbesi delinen İsrail'in Başbakan Netanyahu'dan tarihi itiraf

İran’ın füze saldırılarının ardından sessizliğini bozan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşananların vahametini "Çok zor bir akşam geçirdik" sözleriyle özetledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin isabet ettiği Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

Netanyahu, “Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik. Bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatını verdim. Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma ekiplerini güçlendiriyorum. Herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum. Her cephede saldırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA