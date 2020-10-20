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  3. 20 Ekim 2020 08:08

Denizden bir ''uzaylı'' çıktı! İlk kez yakalandı

Endonezya’nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.

Denizden bir ''uzaylı'' çıktı! İlk kez yakalandı
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Endonezya’da balıkçıların ağına takılan köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpekbalığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.

Endonezya’nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Balıkçıların 10 Ekim’de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.

Uzmanlar, köpekbalığının genetik nedenlerle ortaya çıkan ‘cyclopia’ olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

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