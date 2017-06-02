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  3. 02 Haziran 2017 07:18

Dev buzul her an kopabilir

5 bin kilometrekarelik bir buzul, Antarktika'dan kopmak üzere...

Dev buzul her an kopabilir
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Bilim insanları, Antarktika'dan ABD'nin Delaware eyaleti büyüklüğünde bir parçanın kopmasının her an gerçekleşebileceğini duyurdu. Bahsi geçen büyüklük, beş bin kilometrekareye tekabül ediyor.

Galler'deki Swansea Üniversitesi'nde buzulu takip eden araştırmacılar, bugüne dek kopuşu beklenen en büyük buz bloğu ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

350 metre kalınlığındaki buzul, 6 gün içinde 17 km daha genişledi ve ana buzulla bağı yalnızca 13 km kaldı.

"Buzdağının tamamen kopmasına engel olmak için çok az şey var gibi gözüküyor" diyen çalışmacılar, dev buz küpünün deniz seviyesinin yükselmesine tek başına katkıda bulunamayacağını bildirdi.

Antarktika , buzul