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Dev göl kurudu... Eski hali sadece belgesellerde kaldı

Dev göl kurudu... Eski hali sadece belgesellerde kaldı
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Afrika'nın en kalabalık timsah yaşam alanlarından biri olan Kenya'daki Kamnarok Gölü kurudu.

Kenya NTV televizyonunun haberine göre, bir zamanlar Çad Gölü'nün ardından en fazla timsaha ev sahipliği yapan Kerio Vadisi'ndeki göl yeterli yağış almadığı için kurudu.

Kuraklık nedeniyle sadece ocak ayından bu yana göldeki en az 200 nadir bulunan beyaz timsah öldü.

Haberde, tamamıyla kuruyan göldeki timsah iskeletlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Bir dönem yaklaşık 10 bin timsaha ev sahipliği yapan gölde az sayıda kalan timsahların ise yakınlardaki özel barajlara taşındığı aktarıldı.

Fil, babun ve diğer memeli türlerinin de yaşadığı ve 1983'te koruma alanı olarak ilan edilen göl çevresindeki canlıların bölgeden uzaklaşarak yerleşim yerlerindeki insanlara saldırmasından endişe ediliyor.

Göl ve çevresindeki doğal yaşam alanlarını görmek için bölgeyi her yıl çok sayıda turist ziyaret ediyordu.

Etiketler Kamnarok Kamnarok gölü kenya afrika
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