Dev yanardağ Semeru yeniden uyandı... Gökyüzü küllerle kaplandı

Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti! Kül bulutları 1000 metreye ulaştı, bölgede 3. seviye alarm verildi. 5 kilometrelik alana girişler yasaklandı.

Pasifik Ateş Çemberi'ndeki Endonezya'nın doğusundaki Lumajang ve Malang bölgeleri sınırında yer alan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, Şubat ayı başından bu yana art arda patlamalarla sarsılıyor.

Son olarak 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen hareketlilikte, Java Adası'nın en yüksek zirvesi olan Semeru yanardağında 5 kez patlama kaydedildi.

Yanardağın, yerel saatle 00.28-08.06 saatleri arasında 5 kez patladığı belirtildi.

Patlamalar sonucunda gökyüzüne yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kadar kül püskürürken yanardağ gözlem istasyonları, Şubat ayı içinde sadece birkaç saatlik dilimlerde bile onlarca sismik patlama ve kaya düşmesi kaydetti.

130 aktif yanardağa ev sahipliği yapan Endonezya'da "en tehlikeli yanardağlardan biri" olarak kabul edilen Semeru Yanardağı Aralık 2021'deki büyük patlamada onlarca can kaybına ve binlerce kişinin tahliyesine neden olmuştu.

Aralık 2021'de Semeru Yanardağı'ndaki şiddetli patlamayla meydana gelen felakette onlarca kişi hayatını kaybetmiş, köyler küller altında kalmıştı.

Bugünkü hareketlilik, bölgede yaşayan binlerce kişi için güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

Yetkililer, tehlike düzeyini 4 kademeli sistemde 3. seviye (Siaga - Tetikte) olarak koruyor.

5 kilometrelik çember oluşturuldu

Zirvenin etrafındaki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyet kesinlikle yasaklandı. Besuk Kobokan nehir yatağı boyunca, zirveden 13 kilometre mesafeye kadar sıcak bulutlar ve lav akıntısı riski bulunuyor. Bölge halkının nehir kıyılarından en az 500 metre uzak durması istendi.

Lahar riski masada

Yağışların etkisiyle volkanik materyallerin çamur seline (lahar) dönüşme riski de gündemde.

Kül Sütunları Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın püskürttüğü yoğun kül bulutlarının zirveden yaklaşık 1000 metre yüksekliğe ulaştığı ve rüzgarın etkisiyle batı yönüne doğru sürüklendiği belirtildi. Sismik istasyonlar, patlamalar sırasında yer sarsıntılarının devam ettiğini raporluyor.

5 Kilometrelik Alana Giriş Yasaklandı

Patlamaların ardından Endonezya yetkilileri güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Alınan kararlar kapsamında:

- Zirve merkezli 5 kilometrelik yarıçap içerisinde her türlü insan faaliyeti durduruldu.

- Lahar (çamur akıntısı) ve sıcak lav akışı riski nedeniyle Besuk Kobokan nehir yatağı çevresindeki 13 kilometrelik hat boyunca tahliye planları güncellendi.

- Bölge halkına dışarı çıkarken maske kullanmaları ve nehir kıyılarından uzak durmaları çağrısı yapıldı.

