Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretinde yaşanan koltuk krizine ilişkin ''Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı'' sözlerine Dışişleri'nden yanıt geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı' sözlerine Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama getirildi. Dışileri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarının ülkemizi ziyaretinde yaşanan oturma düzeni tartışmasının, Avrupalılıkla, kadın olmakla, İstanbul Sözleşmesi’yle ve Avrupa Komisyonu’nun konumu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu konuda bir kasıt veya kötü niyet aranması da anlamsızdır.

Mesele AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin bir sonucudur. Türkiye, kendisine iletilen talepleri karşılamıştır. Evrensel protokol düzenlemelerine uygun olarak, Türkiye’deki protokol düzenlemelerinde de, makam sahiplerinin cinsiyetine göre farklı bir uygulama yapılmamaktadır. Bu nedenle, kimse köklü bir diplomasi geleneğine sahip Türkiye’nin, misafirperverliğini ve heyet ağırlama tecrübesini sorgulamamalıdır.

Türkiye, AB Komisyonu Başkanlığının ilk defa bir kadın tarafından üstlenilmesinden memnuniyet duymakta, bunun kadının güçlendirilmesi ve eşit haklara sahip olmasında önemli bir adım teşkil ettiğini düşünmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ursula von der Leyen ile de karşılıklı güven ve saygıya dayanan yakın ve dostane bir ilişkisi bulunmaktadır.