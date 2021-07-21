DSÖ kötü haberi verdi: ''Yeni bir Covid-19 dalgası başladı!''

Tokyo Olimpiyatı organizasyonuna seslenen Dr. Tedros, tüm ülkeler hastalığı kontrol altına alana dek küresel tehdidin süreceğini belirterek "Dünya, yeni bir Kovid-19 dalgasının erken aşamasına girdi" dedi.

Tokyo Olimpiyatı organizasyonuna seslenen Dr. Tedros, "Pandeminin başlamasından beri 19 ay ve ilk aşıların onaylanmasından beri 7 ay geçerken, şimdi Kovid-19 enfeksiyonları ve ölümlerinin yeni bir dalgasının erken aşamalarındayız" diye konuştu. Genel Direktör, tüm ülkeler hastalığı kontrol altına alana dek küresel tehdidin süreceğini belirtti.

Başlangıcı Aralık 2019'a tarihlenen koronavirüs pandemisinde 19 ay geride kalırken, yaz mevsimindeki yeniden açılma sevincine Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) kötü haber geldi. Delta varyantının yayılmasıyla küresel vaka sayıları tekrar zirve yapmaya başlarken, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyanın yeni bir Kovid-19 dalgasının erken aşamasına girdiği uyarısını yaptı.

Pandemi yüzünden bu yıla ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarının cuma günkü resmi açılış töreni öncesi Tokyo'daki Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine seslenen DSÖ Genel Direktörü Tedros, "Pandeminin başlamasından beri 19 ay ve ilk aşıların onaylanmasından beri 7 ay geçerken, şimdi Kovid-19 enfeksiyonları ve ölümlerinin yeni bir dalgasının erken aşamalarındayız" diye konuştu.

"Pandemi bir sınav ve dünya başarısız oluyor" vurgusu yapan Tedros, tüm ülkeler hastalığı kontrol altına alana dek küresel tehdidin süreceğinin altını çizdi.

Aşıya kolaylıkla erişen ülkeler açılmışken, virüsün yayıldığı ülkelerin kapanmasına atıf yapan DSÖ Genel Direktörü, aşıların paylaşılması, test yapılması ve tedavi uygulanmasındaki küresel başarısızlığın pandeminin bir yandan gerilirken diğer yandan ilerlemesini tetiklediğini dile getirdi.

Dünya çapında aşılarla ilgili zıtlığın altında 'korkunç bir adaletsizliğin' yattığını söyleyen Tedros, "Bu, ahlaki bir rezalet olmanın yanısıra epidemiyolojik ve ekonomik olarak kendi kendini baltalamak demek" çıkışını yaptı.

Pandemi ne kadar uzun sürerse, o kadar çok sosyoekonomik kargaşa getireceği uyarısında bulunan Tedros, en gelişmiş ekonomileri aşıları paylaşma, aşılara erişim için yürütülen küresel çabaları finanse etme ve aşı üretiminin artırılmasını teşvik etmeye çağırdı.

Japonya, Tokyo'daki vaka sayısının yeniden artışa geçmesi karşısında bu ay tekrar acil durum ilan edip Olimpiyat'a seyirci alınmasını tümden yasaklama yoluna gitti.