DSÖ'den yaz uyarısı: Koronavirüs yüksek seviyelere çıkacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa bölge direktörü Hans Kluge, ''Avrupa bölgesindeki ülkeler daha önce uygulanan sosyal önlemleri kaldırdığı için virüs yaz boyunca yüksek seviyelerde bulaşacak'' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde artan corona virüs vakaları ile ilgili açıklamada bulundu.

DSÖ, Avrupa'nın bu yaz Covid-19'un 'yüksek seviyelerini' göreceğini söylerken, virüsün yayılmaya devam ettiği ve değişime uğradığı belirtildi.

DSÖ Avrupa bölge direktörü Hans Kluge verdiği demeçte, "Avrupa bölgesindeki ülkeler daha önce uygulanan önlemleri kaldırdığı için virüs yaz boyunca yüksek seviyelerde bulaşacak" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, geçen ay vakaların üç katına çıkmasıyla ülkeleri virüsün yayılmasını izlemeye çağırdı.

“VİRÜS HALA YAYILIYOR, DEĞİŞİYOR, CAN ALIYOR”

Kluge, "Ülkeler onu aramayı bıraktı diye bu virüs ortadan kalkmayacak. Hala yayılıyor, hala değişiyor ve hala can alıyor" şeklinde konuştu.

Daha hafif fakat daha bulaşıcı Omicron alt varyantı BA.5'in kıtaya yayılmasıyla, DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 ülkede, kuruluşun verilerine göre şu anda günde 500 binden az vaka kaydediliyor.

DSÖ, Mayıs sonunda günde yaklaşık 150 binden fazla vaka kaydedildiğini sözlerine ekledi.

Avusturya, Kıbrıs, Fransa, Almanya, Yunanistan, Lüksemburg ve Portekiz insidans oranlarının en yüksek olduğu ülkeler olurken, bölgedeki hemen hemen tüm ülkelerde vaka artışları kaydedildi.

2020 YAZI SEVİYELERİNE GERİLEDİ

Covid-19 nedeniyle kışın büyük bölümünde günde yaklaşık 4 ila 5 bin kişinin hayatını kaybettiği Avrupa’da şu anda günde yaklaşık 500 can kaybı yaşandığı, bunun da 2020 yazındakiyle aynı seviyede olduğu bildirildi.

DSÖ, ülkeleri solunum yolu semptomları yaşayan insanları tecrit etmeye, aşıları güncel tutmaya ve kalabalık yerlerde maske takmaya çağırdı.

Kluge ayrıca üye ülkeleri virüs için test yapmaya devam etmeye çağırırken, "Virüsü aramaya devam etmeliyiz çünkü bunu yapmamak, bizi bulaşma ve virüs evrimi kalıplarına karşı giderek daha fazla kör ediyor" ifadelerini kullandı.