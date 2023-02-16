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Dünya bu ''garip'' canlıyı konuşuyor

Dünya bu ''garip'' canlıyı konuşuyor
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ABD'de bir kişi evinin arka bahçesinde bulduğu yavru canlıyı veterinere götüren Jonathan, yapılan testlerden sonra veterinerden büyük azar yedi. Klinik de kapatılmak zorunda kalındı.

ABD’de meydana geldiği iddia edilen bir olay sosyal medyada çok kez paylaşıldı. İddiaya göre Jonathan adlı bir adam, hayvanlara bakmayı seviyordu. Evinin arka bahçesinde gördüğü maymun benzeri bir yaratığı ise diğer hayvanlara yem olmaması için sahiplendi.

Canlıyı tek başına hayatta tutamayacağını düşünen Jonathan daha sonra hayvanı da yanına alarak veterinere gitti. Fakat bu dakikadan sonra her şey terse dönmeye başladı. Çünkü gizemli canlıda bir gariplik vardı. 

Veteriner yaptığı ilk muayenenin ardından kendisine getirilen canlının aslında bir maymun değil de yarasa olduğunu belirledi. Yapılan testlerden sonra yarasının ölümcül bir virüs taşıdığının anlaşılmasıyla ise veteriner kliniğini kapatılmak zorunda kalındı. 

Etiketler garip canlı canlı arka bahçe
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