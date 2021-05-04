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eBay'dan kripto para adımı!

Dünya perakende devi eBay, kripto para dünyasını yakından ilgilendirecek bir adım atarak kripto para ile ödeme yöntemini düşündüklerini açıkladı.

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı.

"İNCELEMELER SÜRÜYOR"
eBay İcra Kurulu Başkanı Jamie Iannone, CNBC'ye yaptığı açıklamada kripto paraya göz kırptı. Perakende devi, kripto paralar ile ödeme yapılabilmesi için incelemelerinin sürdüğünü bunu bir yöntem olarak ele alabileceklerini belirtti.

Iannone, ayrıca şirketin bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklar olan NFT'ler (non-fungible token) üzerinde de araştırma yaptığı ve bu alana da girmenin yollarını aradıklarını açıkladı.

Etiketler ebay kripto para adım
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