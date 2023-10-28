Elon Musk'ın İran paylaşımı olay oldu! Bakan Şimşek de paylaştı

Milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar'' ifadelerinin yer aldığı ironi içeren bir görseli paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de Musk'ın gönderisini paylaşması dikkat çekti.

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar." ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayınladı. Musk altıntılayarak paylaştığı metninde "Irony"ye atfen "Irany" diyor. ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine gönderme yapan Musk'ın bu ironik paylaşımı, kısa sürede milyonlarca görüntülenme alırken, gönderinin altına Gazze'deki İsrail katliamına dair binlerce mesaj geldi. BAKAN ŞİMŞEK DE PAYLAŞTI Elon Musk'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de paylaşması dikkatlerde kaçmadı.