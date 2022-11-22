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Endonezya'da deprem felaketi: Can kaybı 268'e yükseldi

Endonezya'da deprem felaketi: Can kaybı 268'e yükseldi
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Endonezya'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Java’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268’e yükseldiğini duyurdu.

BNPB, Endonezya'nın Java adasında dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini duyurdu. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Etiketler endonezya deprem
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