Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak acil iniş yaptı! 28 yolcu firar etti

Fas'tan Türkiye'ye gelmekte olan bir yolcu uçağı, hamile yolcu nedeniyle Barselona'ya iniş yaptı. Uçaktan inen 28 kişinin kaçtığı belirtildi.

Fas'tan Türkiye'ye gelmekte olan bir yolcu uçağı, yolculardan birinin doğum sancısı çektiğinin belirtilmesi üzerine müdahale amacıyla Barselana'ya zorunlu iniş yaptı. Uçağın inmesiyle 28 kişilik bir grubun inerek kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, kaçmaya çalışan 28 kişilik grup güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu, hamile kadının ise tedavi amacıyla hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Yolcu uçağının acil iniş yapmasına neden olan kadında yapılan testlerde, kadının hiçbir hamilelik belirtisi göstermediği ve doğum sancısı çekiyormuş gibi yaptığı aktarıldı.

Olayın ardından kadının kamu düzenini bozma suçundan tutuklandığı bildirildi.