Fransa, Çin'in Uygur zulmünü 'soykırım' olarak tanıdı

Hollanda, Kanada, İngiltere ve Litvanya'nın ardından Fransa Meclisi de Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerini maruz bıraktığı zulmü 'soykırım' olarak tanıdı.

Fransa Parlamentosu Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlali uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı. Ülkede geçtiğimiz yıl 30 milletvekili, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara karşı 'insanlık suçu' işlediği gerekçesiyle Çin’in, uluslararası mahkemede yargılanmasını istemişti. Daha önce Hollanda, Kanada, İngiltere ve Litvanya parlamentosu, Uygurlara yönelik uygulamaları 'soykırım' olarak tanımıştı.