Fransa'da krizin adı Playboy'a kapak kızı olan bakan!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un 2017'den beri hükümet ve kabinelerde görevlendirdiği 'feminist' yazar Marlene Schiappa, Playboy'un kapağına poz verip bunu 'feminizm' olduğunu savundu.

Son olarak başbakanlık nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirilen Marlene Schiappa'nın erkekler için çıkarılan yetişkin dergisi Playboy'a kadın, eşcinsel, kürtaj hakları üzerine 12 sayfalık röportajın eşlikçisi olarak giyinik halde de olsa kapak pozu vermesi, eleştirileri beraberinde getirdi.

Başbakan Elisabeth Borne'un bile şimşeklerini çeken 'feminist' yazar ve siyasetçi, eleştirilere yanıt olarak Playboy'a poz vererek ilericilik yaptığını savundu.

Schiappa, "Kadınların bedenleriyle istediklerini yapma hakkını her yerde ve her zaman savunmak gerekir. Fransa'da kadın özgürdür. Gericilerin ve ikiyüzlülerin canını sıksa da sıkmasa da" tweetini attı.

Bir bakan 'Önce 1 Nisan Şakası sandık' demiş

Karar, neo-liberal Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten reformuna karşı grevler ve giderek şiddetlenen protestolarla uğraşan hükümetteki bazı meslektaşlarını rahatsız etti. İçlerinden birinin "İlk duyduğumuzda, 1 Nisan Şakası olduğunu düşündük" dediği aktarıldı.

Kadın başbakandan 'azar' telefonu

Fransa tarihinde başbakanlığa gelen ikinci kadın olan Elisabeth Borne, Schiappa'yı arayarak "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hiç uygun olmadı" diye uyardığını danışmanı aracılığıyla basınla paylaştı.

'Fransız halkına saygı nerede kaldı?'

Macron'a bağlı hükümetlerin açık sözlü eleştirmeni olan Yeşiller milletvekili Sandrine Rousseau, kadın hakları aktivisti arkadaşına "Fransız halkına saygı nerede kaldı" diye çıkıştı.

BFMTV'ye konuşan Rousseau, milyonlarca insanın tam emeklilik maaşına hak kazanmak için iki yıl daha fazla çalışmak zorunda kalacaklarından protesto ve grevde olduğunu, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çekerek ekledi:

Kadınların bedenleri her yerde teşhir edilebilmelidir, bunda bir sorunum yok, ama toplumsal bir bağlam var.

GYY: En Playboy uyumlu bakandı

Playboy'un Fransa edisyonunun Genel Yayın Yönetmeni Jean-Christophe Florentin, Schiappa tercihini "Kadın haklarını savunduğu, bunun eski maçolar için bir dergi olmadığını, feminist dava için bir araç olabileceğini anladığından, hükümetteki bakanları arasında 'en Playboy uyumlu' olandı" diye açıkladı.



"Playboy bir soft yetişkin içerikli dergi değil, üç ayda bir yayımlanan 300 sayfalık entelektüel ve trend bir 'mook' (kitap ve dergi karışımı)" savunmasını yapan GYY, "Hala sayfalarda birkaç çıplak kadın var ama çoğunu kaplamıyorlar" diye ekledi.