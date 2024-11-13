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Genç kız trenin altında kaldı, burnu bile kanamadı

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Rusya’da kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı. Genç kız, kazadan yaramadan almadan kurtulurken mucize kurtuluş saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde bulunan Sergiyev Posad kentinde geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı.

Rusya’da kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı. Genç kız, kazadan yaramadan almadan kurtulurken mucize kurtuluş saniye saniye kameralara yansıdı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, kızın kazadan sağ kurtulduğu ve yara almadığı aktarıldı.

Rusya’da kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı. Genç kız, kazadan yaramadan almadan kurtulurken mucize kurtuluş saniye saniye kameralara yansıdı.

Rus demiryolları, bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirterek, “Koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler tren genç kız trenin altında kaldı burnu bile kanamadı mucize kurtuluş
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