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  3. 17 Şubat 2021 18:15

Gine'de ebola krizi! Can kaybı 6'ya yükseldi

Gine'de yeniden ortaya çıkan ebola salgını nedeniyle can kaybı 6'ya, vaka sayısı da 125'e yükseldi.

Gine'de ebola krizi! Can kaybı 6'ya yükseldi
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Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar 125 kişide virüse rastlandığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde de ebola nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.

Gine'de 2016'dan bu yana ebola kaynaklı ölüm kayda geçmemişti. 

İlk ölüm, virüse yakalanan bir hemşirenin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmiş ve 13 Şubat'ta 2'nci ebola salgını ilan edilmişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM),  Gine'nin yanı sıra ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) de yeniden ortaya çıkan ebola salgını ile mücadele için 15 milyon dolarlık destek vereceğini duyurmuştu. 

Dünya Sağlık Örgütünün, 18 Kasım 2020'de, KDC'deki 11'inci dalga ebola salgınının sona erdiğini duyurmasının ardından, virüs 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde tespit edilmişti. 

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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