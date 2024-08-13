  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hamas, Tel Aviv'e saldırdı

Hamas, Tel Aviv'e saldırdı

Hamas, Tel Aviv'e saldırdı
Güncelleme:

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Tel Aviv'e iki M90 roketiyle saldırı düzenledi. İsrail basını kentte patlamalar duyulduğunu, can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Tel Aviv'e iki roketle saldırı düzenledi.

İsrail basını, kentte patlamalar duyulduğunu ancak herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

Füzelerin Tel Aviv'in yerleşim yerlerine değil sahil hatlarına düştüğü kaydedildi.

Hamas'ın silahlı örgütü El Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu ise Gazze'den atılan roketlerden birinin denize düştüğünü, diğerinin de İsrail'e geçmeden durdurulduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları, Tel Aviv'e en son 26 Mayıs'ta sekiz füze ile saldırı gerçekleştirmişti.

Etiketler Hamas tel aviv saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev banka Dolar ve Euro tahminlerini güncelledi Dev banka Dolar ve Euro tahminlerini güncelledi Plajda ilginç olay: Yüzmek için girdi, elinde bir devle çıktı Plajda ilginç olay: Yüzmek için girdi, elinde bir devle çıktı Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar Sıradan çilingirleri unutun... O Türkiye'nin UNESCO Çilingiri Sıradan çilingirleri unutun... O Türkiye'nin UNESCO Çilingiri Avrupa ''Türk vatandaşlarına özel'' Schengen takibi başlattı Avrupa ''Türk vatandaşlarına özel'' Schengen takibi başlattı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı Aleyna Tilki'nin özelini internette yayınlayan zanlıdan garip savunma Aleyna Tilki'nin özelini internette yayınlayan zanlıdan garip savunma A101 abarttı... Şimdi de Jet Ski satacak A101 abarttı... Şimdi de Jet Ski satacak Fahriye Evcen yaz pozlarıyla Instagram'ı salladı Fahriye Evcen yaz pozlarıyla Instagram'ı salladı Konut satışlarında 2024 yılının zirvesi görüldü Konut satışlarında 2024 yılının zirvesi görüldü
AK Parti 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili transferini doğruladı AK Parti 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili transferini doğruladı Sivas'ta büyük deprem Sivas'ta büyük deprem Instagram, Diyanet'e sansür: 2 paylaşım kaldırdı Instagram, Diyanet'e sansür: 2 paylaşım kaldırdı Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Türkiye'de yabancıların vatandaşlık için en çok konut aldığı iller belli oldu Türkiye'de yabancıların vatandaşlık için en çok konut aldığı iller belli oldu Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu Kebap yerken görünmez kaza: Karnına şiş giren kadın şişle hastaneye kaldırıldı Kebap yerken görünmez kaza: Karnına şiş giren kadın şişle hastaneye kaldırıldı Açık öğretime geçiş şartları değişti Açık öğretime geçiş şartları değişti Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu