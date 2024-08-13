Hamas, Tel Aviv'e saldırdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Tel Aviv'e iki M90 roketiyle saldırı düzenledi. İsrail basını kentte patlamalar duyulduğunu, can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Tel Aviv'e iki roketle saldırı düzenledi.

İsrail basını, kentte patlamalar duyulduğunu ancak herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

Füzelerin Tel Aviv'in yerleşim yerlerine değil sahil hatlarına düştüğü kaydedildi.

Hamas'ın silahlı örgütü El Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu ise Gazze'den atılan roketlerden birinin denize düştüğünü, diğerinin de İsrail'e geçmeden durdurulduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları, Tel Aviv'e en son 26 Mayıs'ta sekiz füze ile saldırı gerçekleştirmişti.