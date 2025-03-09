Hamburg Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda grev nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından başlatılan grev sebebiyle tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Havalimanı Sözcüsü Katja Bromm, tüm seferlerin iptal edildiğini, gün boyunca uçakların kalkış ve iniş gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bromm, “Sendika, Hamburg'un bahar tatilinin hemen başında haber vermeksizin havalimanını kapatıyor. Ver.di, bunu yaparak her şeyden önce insanlara zarar veriyor. 40 binden fazla yolcunun yer alacağı 280 uçuş planlanmıştı” dedi.

Sözcü Bromm, grevin yarın da süreceğini vurgulayarak, yolculara hava yolu şirketleriyle iletişim halinde bulunmalarını tavsiye etti.

DHA