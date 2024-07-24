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Harris mi, Trump mı ? ABD'de son seçim anketi açıklandı

Harris mi, Trump mı ? ABD'de son seçim anketi açıklandı
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ABD'de Reuters/Ipsos tarafından yeni yapılan bir anket, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'tan az farkla önde olduğunu gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Reuters/Ipsos tarafından yeni yapılan bir ankete göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın az farkla önüne geçmiş durumda. Biden'ın desteğini açıkladığı Harris'in oy oranı yüzde 44 olurken, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı ise yüzde 42 oldu.

Bir hafta önce Başkan Biden'ın seçim yarışından çekilmesi öncesinde yapılan bir anket, Trump ve Biden'ın oy oranlarının neredeyse eşit olduğunu, temmuz ayı başında yapılan bir anket ise Trump'ın yüzde 1 farkla önde olduğunu göstermişti.

Harris, 81 yaşındaki Biden'ın parti üyelerinin seçimleri Trump'ın kazanması ve Biden'ın dört yıl daha göreve devam edip edemeyeceği yönündeki endişeleri ve baskılar nedeniyle seçim yarışından çekilme kararı almasının ardından hızlı bir şekilde partisinin desteğini topladı. Harris'in seçim kampanyası ekibi tarafından yayınlanan açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Harris, önümüzdeki ay yapılacak parti kongresinde Demokrat Parti'nin adayını belirleyecek olan delegelerin çoğunluğunun destek taahhüdünü alarak adaylığını garantiledi. Demokrat Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisindeki liderleri Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries dahil birçok Demokrat lider de Harris'e desteğini açıkladı.

Dİğer yandan Reuters, ulusal anketler Amerika’nın adaylara verdiği destek hakkında önemli sinyaller verse de, ABD Seçim Kurulu’ndaki güç dengesinin sonuçta birkaç kilit eyalet tarafından etkilendiğini bildiriyor.

Etiketler Kamala Harris donald trump anket seçim anketi son anket
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