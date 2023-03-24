Havalimanında bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Almanya'da Köln Bonn Havalimanı'nda bir aracın kalabalığın arasına daldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 2 polis yaralandı.

Köln/Bonn Havalimanı'ndaki çok katlı otoparkta bir sürücü birkaç yayayı yaraladı. Alman polisi, 57 yaşındaki sürücünün tutuklandığını ve hastanede olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan adamın akıl hastası olduğunun tahmin edildiği belirtildi.



2 POLİSİ DE YARALADI

Polis sözcüsü, "Sürücü görünüşe göre birkaç arabayı ve yayayı hedef almış, ancak yayalar ondan kaçmayı başarmışlar. Şu anda birkaç yaralıdan bahsediyoruz. Adamın tutuklanmaya direnmesi nedeniyle iki polis memuru da hafif yaralandı." diye konuştu.

Kimsenin hayatının tehlikede olmadığını söyleyen yetkili, yaralanmaların çoğunlukla hafif olduğunu da sözlerine ekledi.