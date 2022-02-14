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Herkesin gözü önünde çırılçıplak soyunan kadın ortalığı birbirine kattı

Herkesin gözü önünde çırılçıplak soyunan kadın ortalığı birbirine kattı

Yeni Zelanda'da hükümetin koronavirüs politikalarını eleştiren binlerce kişi, başbakanlık konutu önünden toplandı. Göstericiler arasında bulunan bir kadın, çırılçıplak halde koşmaya başladı. Polis tarafından yakalanan kadın, karga tulumba gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan aşı karşıtı binlerce kişi, protesto kararı aldı. Başbakan Jacinda Ardern'in makam binasına yürüyen protestocular burada gösteri yapmaya başladı.

POLİS, BARİKAT KURDU
Göstericilerin daha fazla başbakanlık konutuna yaklaşmasını istemeyen polisler, barikat kurdu. Fakat bazı göstericilerin bu barikatı aşmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının çırılçıplak şekilde koşmaya başlaması üzerine tüm dikkatler o yöne çevrildi.

PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADILAR
Kadını gören polis ekipleri ise kısa süre içerisinde protestocuyu yakalayarak kelepçe taktı. Fakat kadının üzerine bir şey giymesini beklemeden ekip arabasına götürülmesi 'insanlık dışı' eleştirilerine neden oldu. Gösteriler nedeniyle şu ana kadar toplamda 120 kişi gözaltına alındı.

Etiketler aşı karşıtı çıplak protesto
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