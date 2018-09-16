İğneli çilek alarmı ! Suçluyu bulana ödül verilecek

Avustralya’da çileklerin içinden iğne çıkması büyük paniğe neden oldu. Sağlık Bakanlığı bu girişimi "çok kötü niyetli suç" olarak tanımlarken, şüphelilerin bulunması için her türlü desteğin mükafatlandırılacağı belirtildi.



İğneli çilek şikayetlerinin ilki, geçtiğimiz hafta Queensland’de süper marketten aldığı çilekleri yedikten sonra mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan kişiyle başladı. Olayın ardından bölgedekiler, sosyal medya üzerinden paylaşımlarla çileklerin içinden çıkan iğneleri fotoğraflayarak yayımladı.

Hastaneye kaldırılanların sayısı artınca Queensland’deki tüm süper marketler, çilek satışlarını durdurdu. Öte yandan Queensland’in ardından Viktorya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer şikayetler 'skandal'ın geniş ölçekli bir alana yayıldığını işaret etti.

SIRRINI ORTAYA ÇIKARANLARA 100 BİN AVUSTRALYA DOLARI ÖDENECEK

Avustralyalı yetkililer, çileklere iğne koyulmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişilere, durumu acilen polise bildirme çağrısı yaptı.

İlk kez Queensland eyaletinde duyulan, çileklere iğne koyan şüphelilerin yakalanmasına yardım edeceklere 100 bin Avustralya Doları (yaklaşık 440 bin TL) ödenecek.

Olayın sorumluları henüz bilinmemekle birlikte, Üreticiler Derneği şüphelinin önceden çilek sektöründe çalışmış ve işten kızgın ayrılmış biri olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

ÇİLEK FİYATLARINI VURDU

Durumun giderek ciddileşmesi üzerine yetkililer, “Bu teşebbüs sadece Queensland ve diğer bölgelerdeki aileleri etkilemekle kalmıyor, büyük bir endüstri de bu durumdan kötü etkileniyor.” açıklamasında bulundu.

Üreticiler Derneği ise tüketicilere çilekleri ikiye bölerek yeme çağrısında bulunuyor. Ayrıca iğneli çilek ‘skandalı’, çilek fiyatlarında yarı yarıya düşüşlere yol açtı. Avustralya’da çilekler üretim maliyetinin altında satılmaya başlandı.