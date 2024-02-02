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İngiltere Filistin devletini tanımak için şartlarını açıkladı

İngiltere Filistin devletini tanımak için şartlarını açıkladı
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımak için şartlarını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı.

Cameron, Lübnan'a yaptığı diplomatik ziyaret sırasında, Associated Press'e Filistin konusunu değerlendirdi.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme dair) Süreç çözüme doğru ilerledikçe, daha gerçekçi hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz" dedi.

 Cameron, Filistin halkının gelecekte kendi devletine sahip olmasının uzun vadede bölgenin barış ve güvenliği için şart olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda ilk adımda "çatışmalara ara verilmesi" gerektiğini söyleyen Cameron, verilecek aranın nihayetinde "kalıcı, sürdürülebilir" bir ateşkese dönüşeceğini savundu.

Cameron, Hamas'ın Gazze'yi terk etmesinin İngiltere'nin Filistin devletini tanıma konusunda ön koşulu olduğunu vurgulayarak "7 Ekim'in sorumluları hala Gazze'yi kontrol ederken iki devletli çözüme ulaşılamaz" ifadesini kullandı.

 

Etiketler filistin ingiltere filistin devleti çözüm süreç israil gazze
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