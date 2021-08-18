İngiltere'den tepki çeken Afgan mülteci kararı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından İngiltere, bu yıl 5 bin mülteci kabul edeceğini açıkladı.

Afganistan'ın sadece 10 günde Taliban'ın kontrolüne geçmesinin yankıları sürüyor.

Pazar günü Taliban militanlarının başkent Kabil'e girmesi ile binlerce Afgan sivil ülkenden kaçmak için havalimanına akın etti.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, dünya Afgan mülteci akınına hazırlanırken, İngiltere merakla beklenen planını duyurdu.

Söz konusu plana göre, önümüzdeki yıllarda İngiltere'de yaklaşık 20 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapacak.

İngiltere İçişleri Bakanlığı bu yıl kabul edecek Afgan mülteci sayısının ise 5 bin olacağı bilgisinin altını çizdi.

SAYI TEPKİ ÇEKTİ!

İngiltere'nin bu kararı kısa sürede eleştirileri de beraberinde getirdi. Eski bir asker olan Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Ellwood Mirror'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Afganistan'dan çekilmemize doğrudan bir yanıt olarak yüzleşmek üzere olduğumuz mülteci krizinin ölçeği göz önüne alındığında, bu son derece yetersiz bir yanıt. Hükümetin gerçekten burada büyük resmi görmesi ve yarattığımız krizin boyutunu kavraması gerekiyor.'

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da 2021'in başından bu yana yaklaşık 400 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve her hafta 30 bine yakın kişinin ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İngiltere İçişleri Bakanlığı, Afganistan'daki tahliye operasyonu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

'GÜNDE BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR'

İçişleri Bakanı Priti Patel bugünkü açıklamasında, İngiltere'nin Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından günde yaklaşık bin kişiyi Afganistan'dan çıkarmayı başardığını söyledi.

BBC'ye konuşan Patel, 'Hala İngiliz vatandaşlarını ve yerel istihdam planımızın parçası olan Afgan vatandaşlarını tahliye ediyoruz' dedi.