İngiltere'yi karıştıran bahis skandalı: Başbakan Sunak'ın başı dertte

İngiltere Başbakanı Sunak'ın en yakınındaki isimlerin seçim tarihine ilişkin bahis oynadıkları ortaya çıktı.

İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimler için geri sayım sürerken Başbakan Rishi Sunak'ın başı dertte. En yakınındaki isimlerin seçim tarihine ilişkin bahis oynadıklarının ortaya çıkması Sunak'ın liderliğini tartışmaya açtı.

Sunak'ın liderliğini sorgulayanlar bahis skandalına adı karışanlara karşı harekete geçmesini istiyor. Bahis soruşturması genişlerken skandala karışanların partiden uzaklaştırılması için Sunak'a yoğun bir baskı var.

Kurulan komisyon, bir dizi partilinin yanı sıra Sunak’ın yakın çalışma arkadaşları, arkadaşları ve aile üyelerinden bazılarının erken seçim tarihi açıklanmadan önce bahis oynadıkları iddialarını soruşturuyor.

İÇİŞLERİ'NDEN YANIT

İşçi Partisi, seçimlere gölge düşmemesi için isimleri kamuoyuyla paylaşması çağrısı yaptı. Bahis komisyonu bu çağrıyı reddetti.

Soruşturulan isimler arasında bir bakanın da olduğu iddia edildi. Spekülasyonlara yanıt İçişleri Bakanı James Cleverly’den geldi. Bakan Cleverly, bilgisi dahilinde hiçbir bakanın adının skandala karışmadığını savundu.

Skandal, Sunak’ın parlamentodaki en yakın yardımcısı olan Craig Williams’ın erken seçim tarihi 4 Temmuz olarak açıklamadan 3 gün önce 100 poundluk bahis oynadığının anlaşılmasıyla patlak verdi.

TOPLAM 5 İSİM ARAŞTIRILIYOR

Daha sonra koruma ekibinden birinin daha bahis oynadığı anlaşıldı ve gözaltına alındı. Tek cezanın polise kesilmiş olması büyük öfke uyandırdı.

Sunak’la bağlantılı toplam 5 ismin soruşturulduğu tahmin ediliyor. Söz konusu kişilerin Başbakan Rishi Sunak'tan aldıkları ön bilgilendirmeden faydalanarak bahis oynadığı iddia ediliyor.

Bu isimler arasında seçimlerde aday olan Muhafazakar Laura Saunders ve Muhafazakar Parti Kampanya Direktörü olan Tony Lee ile partinin veri sorumlusu Nick Mason da var.

DESTEKLERİNİ ÇEKTİLER

Gelen yoğun baskı üzerine muhafazakar parti, skandala adı karışan ve seçimlerde aday olan Craig Williams ve Laura Saunders'tan desteğini çekti.

Bahis skandalı öncesinde de anketler başbakan Rishi Sunak önderliğindeki muhafazakar partinin 4 temmuz'daki seçimlerde ağır yenilgi alacağını gösteriyordu.

Muhafazakar Parti’nin Ocak ayından bu yana seçmenlerinin 3’te birini kaybettiği tahmin ediliyor. Seçimden zaferle çıkması beklenen işçi partisi, muhafazakar partiye 20 puan fark atmış durumda.