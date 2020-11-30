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  3. 30 Kasım 2020 19:52

İran Devrim Muhafızları Komutanının öldüğü iddia edildi!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan'ın Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Komutanının öldüğü iddia edildi!
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Al Arabiya'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.

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