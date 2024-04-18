İran Devrim Muhafızları: Nükleer tesislerin yerini tespit ettik
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İran Devrim Muhafızları, İsrail'in nükleer tesislerinin konumunu tespit ettiklerini ve herhangi bir saldırı durumunda bu bölgeleri hedef alacaklarını duyurdu.
İran’ın İsrail’e yaptığı hava saldırılarının ardından, Tel Aviv’in ne yanıt vereceği merak konusu olurken, İran Devrim Muhafızları’ndan tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi.
İran Devrim Muhafızları "İsrail’in tüm nükleer tesislerinin yerini tespit ettik, Tel Aviv’in saldırması durumunda her an bu tesislere saldırmaya hazır durumdayız" ifadeleriyle yeni bir açıklama yaptı.
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