İran intikam bayrağı astı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ''Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir'' açıklamasını yaptı. Ayrıca İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Arapça ''Hüseyin'in intikamı'' yazılı kırmızı bayrak çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından bildiri yayınladı. Bildiride, “Hamas Siyasi Bürosunun saygın başkanı İsmail Haniye ve onun cesur korumalarından biri, korkak ve cani Siyonist rejim (İsrail) tarafından Tahran'da şehit edildi” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu suikasta pişman edici bir karşılık verileceği vurgusu yapılan bildiride, “Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir. Bu suç, katil ve terörist İsrail rejiminin Gazze'de 9 ay süren ve on binlerce Filistinlinin katledilmesine yol açan savaşta utanç verici başarısızlıklarını örtbas etmek için her türlü eylemde bulunmaktan çekinmediğini gösterdi” denildi.

Cami kubbesine ''intikam bayrağı'' asıldı

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Haniye'nin öldürülmesinin ardından “intikam” anlamına gelen ve üzerinde Arapça “Hüseyin'in intikamı” yazılı kırmızı bayrak çekildi.



İntikam bayrağı en son 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından göndere çekilmişti.

Hamas lideri Heniye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İHA