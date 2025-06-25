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İran'da MOSSAD ajanı avı başladı: 3 idam, 700'den fazla gözaltı var

İran'da MOSSAD ajanı avı başladı: 3 idam, 700'den fazla gözaltı var
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İran'da, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 3 kişi idam edilirken ülke genelinde MOSSAD'la bağlantılı faaliyet yürüttüğü belirtilen 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

İran, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan 3 kişiyi idam etti. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan haberde, "MOSSAD adına casusluk yapmak", "yeryüzünde bozgunculuk" ve "harp suçu" suçlamalarıyla yargılanan İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul hakkında verilen idam kararının sabah saatlerinde Batı Azerbaycan eyaletinin Urmiye kentinde infaz edildiği bildirildi. Kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandığı vurgulandı. Ayrıca sanıkların, ülkeye suikast ekipmanları soktukları ve bu ekipmanların bir suikast eyleminde kullanıldığı bilgisine yer verildi.

700'den fazla kişi gözaltına alındı

İran basınında yer alan haberlere göre İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırıları sırasında ülke genelinde MOSSAD'a bağlı faaliyet yürüttüğü belirtilen 700'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin başta başkent Tahran olmak üzere Kirmanşah, İsfahan, Huzistan, Fars ve Loristan eyaletlerinde yoğunlaştığı belirtildi. Söz konusu kişilerin, çoğunlukla casusluk ve sabotaj hücrelerinde görev aldığı, yönlendirdikleri kamikaze insansız hava araçları ve mini insansız hava araçlarıyla, el yapımı bomba üretimi ve hassas askeri bölgelerin görüntülerini İsrail'e aktardıkları öne sürüldü. Sadece Tahran'da son günlerde 10 binden fazla mini insansız hava aracının ele geçirildiği öğrenildi.

İHA

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Etiketler mossad casus ajan idam İsrail İran
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