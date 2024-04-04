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İran'da peş peşe saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da peş peşe saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, askeri tesise ve 2 askeri karakola saldırı düzenlendi. Ceyşu'l Adl adlı örgütün üstlendiği saldırılarda 11 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı silahlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. Saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğü aktarıldı.

Sistan-Beluçistan eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Rıza Dilberi, saldırganların tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar Çabahar'da operasyonların devam edeceğini ifade etti.

SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

​​​​​​​Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.

İran'da 'terör örgütü' kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Etiketler Sistan-Beluçistan İran saldırı İran Devrim Muhafızları
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