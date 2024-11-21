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İran'ın başkenti Tahran taşınıyor

İran'ın başkenti Tahran taşınıyor
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı Basra Körfezi kıyılarına taşıyacaklarını açıkladı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan dün Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, geçmişte tartışılan başkentin Tahran'dan taşınması konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Tahran'ın başkent olarak bırakılmasının başta ekonomik olmak üzere birtakım nedenlerden dolayı imkansız hale geldiğini düşündüğünü dile getiren İran Cumhurbaşkanı, "Ülkenin başkenti Tahran, çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in başkentin taşınması planlarını takip etmekle görevlendirildiğinin bilgisini paylaşarak, "Bu konunun göz ardı edilmesi, ülkeyi gelecekte çevre krizleri ve daha birçok sorunla karşı karşıya bırakabilir." dedi.

İran'da başkentin, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran'dan başka bir şehre taşınmasına yönelik plan ilk olarak 25 Aralık 2013'te 290 sandalyeli mecliste 110 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Plan çerçevesinde oluşturulan konsey, başkent için "en iyi alternatifin neresi olacağı" konusunda çalışmalar yürütüyordu. Şu ana kadar bu konuyla ilgili adım atılamamıştı.

AA

Etiketler İran Mesud Pezeşkiyan tahran başkent
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