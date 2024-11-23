İsrail, Beyrut'un kalbini vurdu: Çok sayıda ölü var
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İsrail, Beyrut’un merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Beyrut’un merkezindeki el-Basta bölgesinde yer alan 8 katlı bir binayı 5 füze ile hedef aldı. Saldırı sonucu çevrede geniş çaplı yıkım meydana geldi.
Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, 11 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi ise yaralandı.
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