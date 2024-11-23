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İsrail, Beyrut'un kalbini vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail, Beyrut'un kalbini vurdu: Çok sayıda ölü var
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İsrail, Beyrut’un merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Beyrut’un merkezindeki el-Basta bölgesinde yer alan 8 katlı bir binayı 5 füze ile hedef aldı. Saldırı sonucu çevrede geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, 11 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi ise yaralandı.

Etiketler İsrail beyrut lübnan hava saldırısı
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