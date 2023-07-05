İsrail: ''Cenin'deki operasyon bitti''

İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde başlatılan, bir İsrail askeri ve 12 Filistinlinin öldüğü iki günlük operasyonun sona erdiğini ilan etti.AFP'ye konuşan bir askeri sözcü, "Operasyon resmen sona erdi ve askerler Cenin bölgesinden ayrıldı" dedi. Sözcü, geri çekilmenin salı günü geç saatlerde başladığını söyledi.

Ordu, Cenin'e yapılan baskın sırasında birçok sığınak dahil, silah ve mühimmatların bulunduğu depoların imha edildiğini, askeri malzemelere el konulduğunu açıkladı.

İsrail daha sonra abluka altındaki Filistin topraklarından İsrail'e atılan 5 roketi önleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlattı.