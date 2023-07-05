  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail: ''Cenin'deki operasyon bitti''

İsrail: ''Cenin'deki operasyon bitti''

İsrail: ''Cenin'deki operasyon bitti''
Güncelleme:

İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde başlatılan, bir İsrail askeri ve 12 Filistinlinin öldüğü iki günlük operasyonun sona erdiğini ilan etti.AFP'ye konuşan bir askeri sözcü, "Operasyon resmen sona erdi ve askerler Cenin bölgesinden ayrıldı" dedi. Sözcü, geri çekilmenin salı günü geç saatlerde başladığını söyledi.

Ordu, Cenin'e yapılan baskın sırasında birçok sığınak dahil, silah ve mühimmatların bulunduğu depoların imha edildiğini, askeri malzemelere el konulduğunu açıkladı.

İsrail daha sonra abluka altındaki Filistin topraklarından İsrail'e atılan 5 roketi önleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlattı.

Etiketler israil cenin filistin abluka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef All Star'da korku dolu anlar! Stüdyo bir anda karıştı
AK Parti ve MHP'den TBMM'deki kira artışı tedbirleri önergesine ret
Şeyma Subaşı evlenir de Acun evlenemez mi ? Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor
Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı
Cinsel hayatı bitiren 5 hata açıklandı
Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı
Enflasyon sonrası Temmuz 2023 kira zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin seyyanen zammı ve maaş zam oranı sızdı
Haziran 2023 enflasyonu açıklandı