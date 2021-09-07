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İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait bir füze üretim tesisine ve tüneller inşa etmek için kullanılan bir çimento fabrikasının bulunduğu askeri bir alana hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırı sonucu büyük bir yangın çıktığı, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

 

Etiketler Gazze Şeridi israil
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