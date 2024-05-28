İsrail Refah'ta katliama devam ediyor

İsrail ordusu, 45 kişinin yanarak can verdiği katliama yönelik uluslararası tepkilere rağmen Refah'a yönelik saldırıları sürdürüyor.

İsrail, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin sığınmış olduğu bir çadır kampında yangın çıkmasına yol açan ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırısının ardından aldığı uluslararası tepkilere rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah kentine dün gece de hava saldırıları düzenledi ve tank ateşi açtı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri dün gece boyunca düzenlenen saldırılarda en az 16 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Bölge sakinlerinin savaşın başından bu yana görülen en yoğun bombardımanın yaşandığını belirttikleri gecede İsrail tankları batı mahallelerine doğru ilerledi.

İsrail tanklarının Refah'ın batısında bulunan Zurub tepesi ve çevresinde konuşlandığını ve İsrail kuvvetlerinin üç hafta önce harekatın başlatıldığı Mısır sınır kapısına yakın bir bölgeden ilerlediklerini belirten bölge sakinleri, Pazar günkü ölümcül saldırının gerçekleştiği Tel Al-Sultan bölgesinin de hâlâ ağır bombardıman altında olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları ise İsrail tanklarının bugün Refah kent merkezine ulaştığını, tankların kent merkezindeki Al-Awda camisi yakınında görüldüğünü kaydetti.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Dünya liderleri, İsrail'in Pazar günü Gazze Şeridi'nin başka bölgelerindeki çatışmalardan kaçan binlerce ailenin sığındığı kampa yönelik saldırısına sert tepki gösterdi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (ICJ) İsrail'in Refah harekatını durdurması yönünde aldığı kararın uygulanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Mayıs ayının başından bu yana yaklaşık bir milyon kişinin İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından kaçtığını açıkladı.

Öte yandan, Gazze'de yedi ayı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle giderek yalnızlaşan İsrail'in öfkeli tepkisine rağmen İspanya, İrlanda ve Norveç, bugün Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacak. Üç ülke bu kararı, İsrail ve Hamas arasındaki savaşta ateşkese yönelik çabaları hızlandıracak bir yol olarak niteledi.