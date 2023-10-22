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İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı!

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Sivil yerleşim yeri, hastane, cami, okul, kilise gibi birçok noktaya saldırı düzenleyen İsrail ordusu, yüzlerce Filistinlinin bombardımandan kaçıp sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bünyesindeki okulu vurdu. Saldırıda çok sayıda Filistinli enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in, Filistin'deki bir hastaneye düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 314 kişi de yaralanmıştı. 

 

İHA

Etiketler israil gazze şeridi
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