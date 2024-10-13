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İsrail tankları BM üssüne girdi: Çok sayıda yaralı var

İsrail tankları BM üssüne girdi: Çok sayıda yaralı var
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İsrail ordusuna ait 2 tank, Lübnan’daki Birlemiş Milletler Barış Gücü üssüne girdi. Üssün ana kapısı yıkılırken, 15 Barış Gücü askeri yaralandı.

İsrail ordusuna ait 2 tank, Lübnan’daki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücü üssüne güç kullanarak girdi.

BM tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" denildi.

BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 Barış Gücü askeri yaralandı.

NETANYAHU, UNIFIL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini öne sürdü.

İsrail ordusunun daha önce de UNIFIL güçlerinin bölgeden çıkartılması talebinde bulunduğunu söyleyen Netanyahu, geri çekilme taleplerinin reddedilmesinin UNIFIL askerlerini Hizbullah’ın "rehinesi" haline getirdiğini iddia etti.

İSRAİL ORDUSU HEDEF ALDI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.

Etiketler İsrail israil tankları birleşmiş milletler birleşmiş milletler üssü bm üssü
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