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İsrail'in kalbi Tel Aviv’de patlama: 1 ölü

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İsrail’in başkenti Tel Aviv’de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Lod Caddesi'nde meydana geldiği aktarılarak, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi. Polis, patlamaya kamyonda bulunan bir patlayıcının neden olduğunu ifade etti.

Patlamanın terör saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, iç istihbarat servisi Shin Bet’in patlama hakkında yürütülen soruşturmaya dahil olmadığı ifade edildi.

İHA

Etiketler İsrail patlama tel aviv'de patlama
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