  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'in saldıracağı 24 nokta belli oldu

İsrail'in saldıracağı 24 nokta belli oldu

İsrail'in saldıracağı 24 nokta belli oldu
Güncelleme:

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın" ifadelerini kullandı.

Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.

Bölgede yaşayanları güneye gitmemeleri konusunda uyaran Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

SALDIRILARDA 1328 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

AA

Etiketler İsrail saldırı savaş lübnan Avali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eylül'de Türkiye'de en fazla satılan araç markaları belli oldu Eylül'de Türkiye'de en fazla satılan araç markaları belli oldu Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi Uzayda tarihi keşif: Karbondioksit izleri tespit edildi Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilki başardı Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı AK Parti'de 4 isim görevden alındı AK Parti'de 4 isim görevden alındı IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... IMEI kayıt ücretinden MTV'ye, pasaporttan ehliyet harçlarına... Zam, zam, zam... İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik Türkiye ile NATO arasında Ege gerginliği: Tatbikattan çekildik
Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Bu seferki trafik magandası bir kadın oldu: Silahını çıkartıp peş peşe ateşledi Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Burası Türkiye'nin gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Dizi sektörünün erken final rekoru kırıldı: Bir diziye 2'nci bölümde final kararı Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu Depremzedeler 3,5 yıl sonra villa tipi konutlarına kavuştu İran'ın İsrail'i vurduğu füzeleri Türkiye'den çıplak gözle de görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu füzeleri Türkiye'den çıplak gözle de görüldü Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Bu listeye dikkat: Bakanlık ''sahteci markaları'' ifşa etti Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Yağışlara yaz molası: Sıcaklıklar hızla artacak Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı Ölüm tarihini tahmin eden saat geliştirildi Ölüm tarihini tahmin eden saat geliştirildi