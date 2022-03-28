İstanbul'daki barış zirvesi öncesi Zelenskiy'den sürpriz adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Putin ile yaptığı görüşme sonrasında yeni müzakere görüşmesinin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kritik zirveye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdiğini açıkladıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün telefonla Rusya lideri Putin ile görüşmüştü. Görüşme sonrasında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin yeni toplantısının İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

Bu kritik gelişme sonrasında Ukrayna lideri Zelenskiy'den sürpriz bir adım geldi.

Zelenskiy, "şartların yerine getirilmesi durumunda" Ukrayna'nın Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.