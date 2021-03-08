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İsveç'te kaybolmuştu! Türk asıllı subayın cansız bedeni bulundu

İsveç'te kaybolmuştu! Türk asıllı subayın cansız bedeni bulundu

Stockholm'de kaybolan İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Türk asıllı subay Deniz Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Arda'nın cesedinin bulunduğu belirtildi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, yaptığı açıklamada, 10 gün önce Stockholm'ün güneyinde Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan cesedin otopsi sonucu İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde deniz komando subayı olarak görev yapan Deniz Arda'ya ait olduğunun belirlendiğini bildirdi. Skagerlind, "Ailesine haber verildi. İlk incelemelerde suç unsuru yok." dedi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, bir doğa yürüyüşçüsü, 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir ceset görmüş ve polise ihbarda bulunmuş.

Arda, kaybolmadan önce arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini paylaşmıştı.

İsveç silahlı kuvvetlerinde her türlü komando eğitimini başarıyla tamamlayarak Deniz Komando Okulu Komutanlığına subay olarak terfi eden Deniz Arda,18 Kasım 2020'de kaybolmuştu.

Arda'nın, Stockholm'de Liljeholmen bölgesinde bir marketten alışveriş yaptığı sırada görüntüleri mobese kameralarına yansımış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Etiketler subay türk asıllı isveç
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