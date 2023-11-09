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İtalyan mafyasına dev operasyon

İtalyan mafyasına dev operasyon
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İtalya ve ABD'de New Yorklu Gambino ailesini ve Sicilya'daki bağlantılarını hedef alan soruşturma kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alındı.

İtalya ve ABD polisi, New York'un beş büyük mafya ailesinden biri olan Gambino ailesine operasyon düzenledi. Ortak yürütülen operasyonda,  mafya üyesi oldukları şüphesiyle İtalya'da yedi, ABD'de 10 kişi gözaltına alındı.

İtalya polisi, iki yıldır devam eden soruşturmanın New York'taki Gambino ailesini ve Sicilya'daki bazı kollarını hedef aldığını belirtti. Polisten yapılan açıklamada, soruşturmanın 'New York ve Sicilya'daki mafya üyeleri arasında var olan ilişkinin sağlamlığını ve Amerikalıların Sicilya Cosa Nostra'daki örgütsel işlere olan ilgisini ortaya çıkardığı' ifade edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Gambino ailesi üyeleri daha önce, cinayet, tefecilik ve yasadışı uyuşturucu dağıtımı gibi suçlar yöneltildi. 

İtalya polisi, gözaltına alınan İtalyan şüphelilere mafya bağlantısı ve diğer ilgili suçlamalar yöneltildiğini, ABD'de gözaltına alınan şüphelilerin ise mafya bağlantısı, şantaj ve haraç, kundaklama, komplo ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Etiketler sicilya mafya italya abd italyan mafyası gözaltı
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