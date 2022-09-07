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Kareoke barda yangın: 12 kişi öldü

Kareoke barda yangın: 12 kişi öldü

Vietnam'da bir karaoke barda yangın çıkması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Vietnam'ın Binh Duong eyaletinde bir karaoke barda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz ay da Hanoi'de başka bir karaoke barda çıkan yangında da 3 itfaiyeci hayatını kaybetmişti. 

Etiketler karaoke bar yangın
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