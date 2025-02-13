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Kıbrıs’ta kadınlara askerlik yolu açılıyor

Kıbrıs’ta kadınlara askerlik yolu açılıyor
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Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kadınlar gönüllü askerlik yapabilecek.

DW Türkçe‘nin haberine göre bakanlar kurulu, kadınların orduda görev yapmasına olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

 Ülkede 18 yaş üstü tüm erkekler için 14 aylık askerlik hizmeti zorunluyken kadınlar ordudaki görevlerden hariç tutuluyordu.

Kadınlara askerlik yapma imkanı tanıyan düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için tasarının parlamentoda onaylanması gerekiyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vasilis Palmas kabine toplantısından sonra ‘kadınların en erken ekimde askere alınmasının beklendiğini’ söyledi.


Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’se ‘hamlenin ulusal muhafızların muharebe etkinliğini güçlendirdiğini, kadınlara askerlik hizmetine eşit katkıda bulunma hakkı tanıdığını ve ulusal güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğu fikrini teşvik ettiğini’ belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde orduda yaklaşık 12 bin aktif personel var. Bunun yanı sıra düzenli eğitim alan 50 binden fazla yedek asker de bulunuyor.

DW Türkçe

Etiketler Kıbrıs askerlik kadınlara askerlik
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