Kore Yarımadası’nda İpler iyice gerildi: 180 savaş uçağı...

Kore Yarımadası’nda tansiyon giderek artıyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, 180 Kuzey Kore askeri uçağına ait radar izi tespit ettiklerini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün yerel saat 11.00-15.00 arasında Kuzey Kore'de hava sahasında180'den fazla askeri uçağın tespit edildiğini ve karşı önlemlerin alındığını söyledi Güney Kore askeri kaynaklarına göre, Kuzey Kore’ye ait askeri uçaklar doğu ve batı denizleri de dahil olmak üzere birçok alanda uçuş faaliyeti gösterdi, ancak kırmızı hattı geçmedikleri kaydedildi.

Kuzey Kore ordusunun hareketine yanıt olarak, Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin acil durum sortisi için 80 adet F-35A uçağı ile takip destek uçuşu sağladığı açıklandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF EDİLDİ

Askeri yetkililer Taktik Eylem Hattı'nın ( TAL ) kuzeyindeki iç ve doğu ve batı denizleri de dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Kuzey Kore hava unsurlarına yönelik ilk andan itibaren hava savunması yoluyla tam bir yanıt duruşunu sürdüklerinin altını çizdi.

Öte yandan Güney Kore-ABD ortak hava tatbikatı olan ' Vigilant Storm'a katılan yaklaşık 240 uçağın planlanan tatbikatları gerçekleştirdiğini ve hazırlık duruşunu sürdürdüğünü söylendi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore Silahlı Kuvvetleri, Güney Kore ile ABD arasındaki yakın işbirliği altında Kuzey Kore ordusunun ilgili gelişmelerini yakından izlerken, daha fazla provokasyon için sağlam bir hazırlık duruşunu sürdürüyor." denildi.

VIGILANT STORM TATBİKATI

Güney Kore ve ABD ordularının müşterek şekilde gerçekleştirdiği hava tatbikatı bu yıl Kuzey Kore tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Tatbikata toplamda 240 savaş uçağı ve çok sayıda personel katılıyor. Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait 140 uçağın yer aldığı tatbikatta, F-35A, F-15K, KF-16 ve KC-330 uçakları katılıyor.

ABD ordusuna ait U-2 keşif uçağı ve çok sayıda EA-18 savaş jeti bölgede ortak tatbikat görevlerini sürdürüyor.