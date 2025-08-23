  1. Anasayfa
  Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi!

Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi

Güncelleme:

ABD'nin Hawaii adasında dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, Aralık ayından bu yana 31. kez lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik devam ediyor.

Hawaii Yanardağı Aralık ayından bu yana 31. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'ne göre yanardağ 300 metreye kadar lav püskürttü. Patlamanın zirve kraterinde olduğu, yakınlardaki evler için risk oluşturmadığı belirtildi.

Yanardağda en son 6 Ağustos'ta patlama meydana gelmişti.

2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor.

Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

İHA

