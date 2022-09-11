Kraliçe Elizabeth’in naaşı yola çıktı
Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, Balmoral Kalesi'nden alınarak, kortej eşliğinde Edinburgh'a doğru yola çıktı.
İskoçya'da tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, TSİ 12.00'da başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na doğru yola çıktı.
Cenazenin geçtiği yol boyunca sıralanan çok sayıda kişi yola çiçekler bıraktı. Öte yandan, Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in de cenaze kortejine eşlik ettiği görüldü.
6 SAAT SÜRECEK
Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na konulmadan önce Aberdeen ve Dundee'den de geçecek.
Cenazenin Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.
CENAZE TÖRENİ 19 EYLÜL'DE
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi 13 Eylül Salı günü Londra'ya getirilecek ve 19 Eylül Pazartesi cenaze töreni düzenlenecek.
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